LPI-GTH: Brand eines Schuppens

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Ein Schaden in geschätzter Höhe von rund 10.000 Euro entstand in der zurückliegenden Nacht in der Stiefelgasse in Langenhain. Dort war ein Schuppen in Brand geraten. Das Feuer griff auf ein nebenstehendes Wohnhaus über und beschädigte dieses leicht. Durch die Hitze wurden bei einem gegenüberliegenden Wohnhaus mehrere Fensterscheiben beschädigt. Die Feuerwehr kam zum Einsatz. Eine Frau wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

