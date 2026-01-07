PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Eigentümer gesucht

LPI-GTH: Eigentümer gesucht
  • Bild-Infos
  • Download

Eisenach (ots)

Im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes wurde im Stadtgebiet von Eisenach eine Leiter der Firma "Hailo" sichergestellt. Der rechtmäßige Eigentümer wird gebeten sich mit der Polizei Eisenach persönlich oder unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 25519310) in Verbindung zu setzen. Ein geeigneter Nachweis ist erforderlich. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Einbruchsversuch

    Gotha (ots) - Gestern, in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 18.45 Uhr versuchten ein oder mehrere unbekannte Personen in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Clara-Zetkin-Straße einzudringen. Das Vorhaben misslang. Es entstand Sachschaden an der Wohnungstür. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0004397/2026) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Werkzeuge entwendet

    Eisenach (ots) - Aus einem in einer Hofeinfahrt in der Straße "Baumgarten" geparkten Mercedes entwendeten ein oder mehrere Unbekannte Werkzeuge im Wert von etwa 5.000 Euro. Der Tatzeitraum liegt zwischen gestern, 18.00 Uhr und heute, 03.40 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0004476/2026) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Kollision

    Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots) - Ein Sachschaden von insgesamt circa 12.000 Euro entstand am gestrigen Nachmittag bei einem Verkehrsunfall. Ein 62-jähriger Fahrer eines Seat befuhr den Bahnhofsweg in Stadtilm und beabsichtigte nach links in Richtung Griesheim abzubiegen. Dabei übersah er offenbar einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 55-jährigen Fahrer eines Skoda. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Aufgrund des Zusammenstoßes waren beide ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren