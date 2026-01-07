LPI-GTH: Eigentümer gesucht
Eisenach (ots)
Im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes wurde im Stadtgebiet von Eisenach eine Leiter der Firma "Hailo" sichergestellt. Der rechtmäßige Eigentümer wird gebeten sich mit der Polizei Eisenach persönlich oder unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 25519310) in Verbindung zu setzen. Ein geeigneter Nachweis ist erforderlich. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell