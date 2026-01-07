LPI-GTH: Eigentümer gesucht

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots) - Ein Sachschaden von insgesamt circa 12.000 Euro entstand am gestrigen Nachmittag bei einem Verkehrsunfall. Ein 62-jähriger Fahrer eines Seat befuhr den Bahnhofsweg in Stadtilm und beabsichtigte nach links in Richtung Griesheim abzubiegen. Dabei übersah er offenbar einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 55-jährigen Fahrer eines Skoda. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Aufgrund des Zusammenstoßes waren beide ...

mehr