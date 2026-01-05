Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Fußgänger am Bahnhof am Neujahrsmorgen bei Verkehrsunfall am Bahnhof schwer verletzt

Pkw Skoda flüchtig

Geldern (ots)

Am Neujahrstag (Donnerstag, 01. Januar 2026) beabsichtigte ein 20-Jähriger aus Dortmund, in der Zeit zwischen 05:30 Uhr und 06:00 Uhr, die Straße Brühlscher Weg in Geldern, von der Bahnhofstraße kommend, in Richtung Bahnhof zu Fuß zu überqueren. Er achtete nach eigenen Angaben nicht auf den Verkehr und wurde von einem Pkw, welcher für ihn von links auf der Straße Brühlscher Weg kam, erfasst. Er stürzte dabei zu Boden und verletzte sich schwer. Der Pkw, dessen Fahrer nach Angaben des Fußgängers den Unfall nicht vermeiden konnte, fuhr allerdings weiter, ohne anzuhalten. Es soll sich dabei um einen Pkw der Marke Skoda gehandelt haben, weiteres ist nicht bekannt. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern ermittelt jetzt und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall oder zu dem flüchtigen Skoda geben können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

