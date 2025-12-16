PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Innenministerium wegen Rauchentwicklung kurzzeitig evakuiert

Schwerin (ots)

Im Gebäude des Innenministeriums kam es am Montagnachmittag zu einer kurzzeitigen Rauchentwicklung, ausgelöst durch eine eingeschaltete intern genutzte Herdplatte. Durch den ausgelösten Feueralarm wurde das Gebäude kurzzeitig vollständig evakuiert.

Die Evakuierung verlief ruhig, geordnet und ohne Zwischenfälle. Die Berufsfeuerwehr Schwerin war schnell vor Ort, überprüfte die Lage und gab das Gebäude nach etwa einer Stunde wieder frei.

"Mein besonderer Dank gilt der Berufsfeuerwehr Schwerin für das schnelle, professionelle und umsichtige Vorgehen. Ebenso danke ich den Mitarbeitenden für ihr besonnenes Verhalten während der Evakuierung. Dieser Vorfall hat unter Beweis gestellt, dass nicht nur unsere Brandmeldeanalage sehr gut funktioniert, sondern ebenso die Prozesse in unserem Haus", so Innenminister Christian Pegel.

Der Dienstbetrieb konnte im Anschluss wieder aufgenommen werden.

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

