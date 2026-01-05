PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Wieder erschossenes Schaf in Niedermörmter aufgefunden
Polizei sucht Zeugen

Kalkar (ots)

Am Sonntag (04. Januar 2026) wurde auf einer Weide am Goetendyk in Niedermörmter ein weiteres offensichtlich erschossenes Schaf aufgefunden. Die Tat muss sich zwischen Samstag (03. Januar 2026), 11:00 Uhr und Sonntag (04. Januar 2025), 11:00 Uhr ereignet haben. Bereits am Freitag (02. Januar 2025) war auf der gleichen Weide ein mutmaßlich erschossenes Schaf aufgefunden worden (siehe dazu Pressemitteilung vom 02. Januar 2026: "Kalkar - Schaf in Niedermörmter auf der Weide erschossen / Polizei sucht Zeugen" https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/6189067 ).

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten oder zu verdächtigen Feststellungen im Bereich Rheinstraße/Goetendyk in Kalkar-Niedermörmter geben können, sich zu melden. Hinweise bitte an die zuständige Kripo in Goch unter Telefon 02823 1080. (sp)

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
