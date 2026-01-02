Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Schaf in Niedermörmter auf der Weide erschossen

Polizei sucht Zeugen

Kalkar (ots)

Am Freitag (02. Januar 2026) wurde der Polizei mitgeteilt, dass in Kalkar-Niedermörmter ein offensichtlich erschossenes Schaf aufgefunden worden war. Es war im Laufe des Morgens vom Besitzer auf der Weide am Goetendyk aufgefunden worden und wies eine offensichtliche Schusswunde am Hinterkopf auf. Wann das Tier erschossen wurde, ist unklar. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Sachbeschädigung, Verstoß gegen das Tierschutzgesetz und gegen das Waffengesetz. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat oder zu verdächtigen Feststellungen im Bereich Rheinstraße/Goetendyk machen können, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise bitte unter Telefon 02823 1080 an die zuständige Kripo in Goch. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell