PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Schaf in Niedermörmter auf der Weide erschossen
Polizei sucht Zeugen

Kalkar (ots)

Am Freitag (02. Januar 2026) wurde der Polizei mitgeteilt, dass in Kalkar-Niedermörmter ein offensichtlich erschossenes Schaf aufgefunden worden war. Es war im Laufe des Morgens vom Besitzer auf der Weide am Goetendyk aufgefunden worden und wies eine offensichtliche Schusswunde am Hinterkopf auf. Wann das Tier erschossen wurde, ist unklar. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Sachbeschädigung, Verstoß gegen das Tierschutzgesetz und gegen das Waffengesetz. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat oder zu verdächtigen Feststellungen im Bereich Rheinstraße/Goetendyk machen können, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise bitte unter Telefon 02823 1080 an die zuständige Kripo in Goch. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren