Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Container aufgebrochen: Unbekannte Täter entwenden Feuerwerkskörper

Goch-Asperden (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (30. Dezember 2025), 21:00 Uhr und Mittwoch (31. Dezember 2025), 07:10 Uhr kam es an der Triftstraße in Goch zu einem schweren Diebstahl. Ein oder mehrere Täter betraten den Parkplatz eines Discounters, beschädigten dort das Schloss eines abgestellten Containers und entwendeten aus diesem Feuerwerkskörper mit einem niedrigen dreistelligen Gesamtwert.

Die Kripo Goch ermittelt und Zeugen, welche sich bitte unter 02823 1080 melden. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell