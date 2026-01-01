Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Wohnungseinbruch in der Mittagszeit an der Grenzallee

Polizei sucht Zeugen

Kleve (ots)

Am Mittwoch (31. Dezember 2025) kam es zwischen 11:30 Uhr und 13:40 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Grenzallee in Kleve. Bisher unbekannte Täter gelangten über ein Gartentor an ein rückwärtig gelegenes Fenster, öffneten dieses gewaltsam und gelangten so in das Haus. Dort wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Der oder die Täter erbeuteten nach derzeitigem Stand Handys, Münzen, Besteck, Schmuck und asiatische Kunstgegenstände. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Einbruch oder zu verdächtigen Feststellungen um die Mittagzeit an der Grenzallee machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02821 5040. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell