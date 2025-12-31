PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Unbekannte Täter beschädigen Tür und dringen in eine Laube vor: Die Kripo sucht Zeugen

Kalkar-Hönnepel (ots)

Im Zeitraum von Montag (29. Dezember 2025), 17:00 Uhr und Dienstag (30. Dezember 2025), 09:45 Uhr drangen unbekannte Täter an der Spickstraße in Kalkar auf ein Privatgrundstück vor. Der oder die Täter beschädigten dort die Zugangstür einer Laube und drangen so in diese vor. Zu einer möglichen Tatbeute können aktuell noch keine Angaben gemacht werden.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 12:16

    POL-KLE: Uedem - Mehrere bekanntgewordene Einbrüche in Baustellen: Kripo sucht Zeugen

    Uedem (ots) - Für den Zeitraum von Samstag (27. Dezember 2025), 10:00 Uhr und Montag (29. Dezember 2025), 16:15 Uhr wurden der Polizei vier Einbrüche in Baustellengelände in Uedem bekannt. An der Örtlichkeit "An der Boxteler Bahn" kam es zwischen Samstag (27. Dezember 2025), 10:00 Uhr und Montag (29. Dezember 2025), 16:15 Uhr zu drei Einbrüchen. Dabei entwendeten ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 12:15

    POL-KLE: Geldern - Bargeld entwendet: Unbekannte Täter brechen in Ladenlokal ein

    Geldern (ots) - In der Zeit von Sonntag (28. Dezember 2025), 15:00 Uhr und Montag (29. Dezember 2025), 08:50 Uhr brachen unbekannte Täter in das Ladenlokal eines Sonnenstudio ein. Der oder die Täter beschädigten an der Annastraße in Geldern eine Tür und drangen so in die Räumlichkeiten ein. Dort entwendeten die Täter einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren