Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Unbekannte Täter beschädigen Tür und dringen in eine Laube vor: Die Kripo sucht Zeugen

Kalkar-Hönnepel (ots)

Im Zeitraum von Montag (29. Dezember 2025), 17:00 Uhr und Dienstag (30. Dezember 2025), 09:45 Uhr drangen unbekannte Täter an der Spickstraße in Kalkar auf ein Privatgrundstück vor. Der oder die Täter beschädigten dort die Zugangstür einer Laube und drangen so in diese vor. Zu einer möglichen Tatbeute können aktuell noch keine Angaben gemacht werden.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

