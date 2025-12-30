PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Mehrere bekanntgewordene Einbrüche in Baustellen: Kripo sucht Zeugen

Uedem (ots)

Für den Zeitraum von Samstag (27. Dezember 2025), 10:00 Uhr und Montag (29. Dezember 2025), 16:15 Uhr wurden der Polizei vier Einbrüche in Baustellengelände in Uedem bekannt.

An der Örtlichkeit "An der Boxteler Bahn" kam es zwischen Samstag (27. Dezember 2025), 10:00 Uhr und Montag (29. Dezember 2025), 16:15 Uhr zu drei Einbrüchen. Dabei entwendeten die Täter in mindestens zwei Fällen neben Werkzeugen auch Baumaterialien (u.a. Kabel). Im dritten polizeibekannten Fall "An der Boxteler Bahn" können zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Angaben zu einer möglichen Tatbeute gemacht werden.

Zwischen Sonntag (28. Dezember 2025), 21:00 Uhr und Montag (29. Dezember 2025), 11:15 Uhr kam es an der Industriestraße zu weiterem Einbruch in ein Baustellengelände. Dort beschädigten und entwendeten die Täter mehrere Kabel und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Ob die beschriebenen Einbruchsdiebstähle mit dem Tatvorgang vom letzten Samstag (27. Dezember 2025) in Verbindung stehen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/6186795), ist Teil der aktuell laufenden Ermittlungen.

Die Kripo Goch nimmt Zeugenhinweise unter 02823 1080 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

