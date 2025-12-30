PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Krankenfahrstuhl entwendet: Kripo sucht Zeugen

Rees (ots)

Am Montag (29. Dezember 2025) wurde in der Zeit von 17:00 Uhr und 20:35 Uhr ein Krankenfahrstuhl entwendet. Der Krankenfahrstuhl, welcher mit einer Wegfahrsperre gesichert war und zum Tatzeitpunkt das Versicherungskennzeichen "652LNG" trug, war im Bereich des Ladenlokals einer Drogeriemarktkette an der Dellstraße in Rees abgestellt. Neben einem Korb war auch eine gelbe Klingel am Krankenfahrstuhl angebracht.

Hinweise nimmt die Kripo Emmerich unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

