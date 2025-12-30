PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Fenster beschädigt: Unbekannte Täter brechen in Bürogebäude ein

Geldern (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (23. Dezember 2025), 18:00 Uhr und Montag (29. Dezember 2025), 09:30 Uhr kam es an der Friedrich-Spee-Straße in Geldern zu einem Einbruch. Der oder die Täter beschädigten ein Fenster eines Bürogebäudes und drangen so in die Räumlichkeiten vor. Dort durchsuchten die Täter mehrere Räume und entfernten sich dann von der Örtlichkeit. Zu einer möglichen Tatbeute kann zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Auskunft erteilt werden.

Zeugen, welche Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt machen können, melden sich bitte unter 02831 1250 bei der Kripo Geldern. (pp)

Kreispolizeibehörde Kleve
