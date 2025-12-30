Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Einbruch in Juweliergeschäft in der Innenstadt

mit Pkw in Schaufensterscheibe gefahren

Kleve (ots)

Am Dienstag (30. Dezember 2025) gegen 02:50 Uhr fuhren bisher unbekannte Täter mit einem Pkw in die Schaufensterscheibe eines Juwelier-Geschäftes an der Hagsche Straße in Kleve. Mehrere Personen betraten die Geschäftsräume, öffneten gewaltsam Vitrinen und stahlen Schmuckgegenstände in bisher unbekannter Höhe. Anschließend flüchteten die Täter mit einem vor dem Geschäft bereitgestellten Fahrzeug, einem dunklen Tesla mit niederländischen Kennzeichen, in Richtung Lindenallee. Bei dem Fahrzeug, mit welchen die Schaufensterscheibe zerstört wurde, handelt es sich um einen Volvo V 40, welcher in den Niederlanden als entwendet gemeldet war. Das hinten angebrachte niederländische Kennzeichen gehörte ursprünglich nicht zu dem Volvo und war auch entwendet. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder zu den genannten Fahrzeugen vor (Volvo und Tesla) oder nach der Tat (Tesla) machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02821 5040. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell