Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Ältere Dame aus Altenheim in Kleve vermisst

Polizei, Feuerwehr und Suchhunde im Einsatz

Kleve (ots)

Am heutigen Montag (29. Dezember 2025) verließ eine 85-jährige Frau etwa gegen 12:00 Uhr unbemerkt ein Altenheim in Kleve in der Nähe des Bahnhofs. Suchmaßnahmen der Polizei, der Feuerwehr sowie von Mantrailer-Hunden von ISAR-Germany führten bisher nicht zum Auffinden der Dame. Es gibt Hinweise darauf, dass sie sich auf der Briener Straße in Richtung Brienen bewegt haben könnte. Sie ist bekleidet mit einem rot-/schwarz-/weißfarbenen Rollkragenpullover (dünne farbige Streifen) und einer grauen Stoffhose und trägt keine Jacke! Sie ist ca. 160 -170 cm groß und von schmaler Statur. Die Suchmaßnahmen der Polizei dauern weiter an. Es wird gebeten, bei Antreffen einer Person, auf die die Beschreibung passt, sofort die Polizei oder die Feuerwehr unter den bekannten Notrufnummern 110 bzw. 112 anzurufen. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell