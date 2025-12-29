Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Umgang mit Social Media: Vortragsangebot von AWO und Polizei

Kreis Kleve (ots)

Im kommenden Jahr setzen das Familienbildungswerk AWO Kreisverband Kleve e.V. und die Kreispolizeibehörde Kleve ihr gemeinsames kostenloses Vortragsangebot fort. Das erste Präventionsangebote des neuen Jahres dreht sich am Mittwoch (21. Januar 2026) rund um das Thema "Social Media". Kriminalhauptkommissar Stefan Hellwig aus dem Bereich der Kriminalprävention der KPB Kleve wird dabei u.a. über "Cybergrooming" und die Gefahren des Teilens von "verbotenen Inhalten" referieren. Das kostenlose Vortragsangebot findet am Mittwoch (21. Januar 2026) ab 17:30 Uhr im Familienzentrum Mäuseburg (Verhoolenweg 26, 47551 Bedburg-Hau) statt.

Eine Anmeldung für die Veranstaltung ist bis zum 16. Januar 2026 über die Website des Familienbildungswerk des AWO Kreisverband Kleve e.V. (https://awo-kreiskleve.de/einrichtungen/familie/familienbildungswerk-fbw/anmelden/) oder per E-Mail (awo-fbw@awo-kreiskleve.de) möglich. Die Kursnummer (K26-SM1) ist bei beiden Anmeldevarianten anzugeben. (pp)

