Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Rennradfahrer stürzt am "Nimweger Tor" in Kranenburg

Schwer verletzt ins Krankenhaus

Kranenburg (ots)

Am Sonntag (28. Dezember 2025) verletzte sich ein 46.jähriger Rennrad-Fahrer schwer, als er gegen 11:10 Uhr aufgrund von Glätte im Kreisverkehr "Nimweger-Tor" (Kreisverkehr Nimweger Straße/In der Hand/Große Straße/Tiggelstraße) in Kranenburg stürzte. Er hatte die Nimweger Straße in Richtung Kranenburg befahren und fuhr in den Kreisverkehr ein. In Höhe der ersten Ausfahrt (Straße "In der Hand") kam er aufgrund von Straßenglätte zu Fall. Der Mann aus Nijmegen zog sich schwere Verletzungen zu und wurde einem Krankenhaus in den Niederlanden zugeführt. (sp)

