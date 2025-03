POL-HI: PK Elze: Zeugenaufruf nach Einbruchdiebstahl im Gewerbegebiet Gronau (Leine) - West

Hildesheim (ots) - Alfeld (bue) - Am 25.03.2025 gegen 11:30 Uhr kommt es in der Kirchstraße, Höhe der Hausnummer 10 in 31079 Sibbesse zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte hatte seine graue Mercedes A-Klasse ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Als er zu seinem Pkw zurückkehrte, musste er einen beschädigten linken Außenspiegel an seinem Pkw feststellen. An der Unfallstelle können mit hoher ...

