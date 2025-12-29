PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Rücknahme der Vermisstenfahndung
Vermisste Dame durch Polizeibeamten auf dem Heimweg festgestellt

Kleve (ots)

Die mit der Meldung "Kleve - Ältere Dame aus Altenheim in Kleve vermisst / Polizei, Feuerwehr und Suchhunde im Einsatz"

(siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/6187372)

vermisst gemeldete 85-Jährige aus einem Altenheim in Kleve wurde durch einen Polizeibeamten, der sich auf dem Heimweg befand und von der Vermisstenlage wusste, kurz vor der Rheinbrücke Kleve-Emmerich auf dem Gehweg gesehen und den Fahndungskräften übergeben. Durch diese wurde die unverletzte Frau zum Altenheim zurückgebracht. Die Polizei bedankt sich bei allen eingesetzten Kräften der Feuerwehr Kleve und von ISAR-Germany für die tatkräftige Unterstützung! (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

