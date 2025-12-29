Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Rücknahme der Vermisstenfahndung

Vermisste Dame durch Polizeibeamten auf dem Heimweg festgestellt

Kleve (ots)

Die mit der Meldung "Kleve - Ältere Dame aus Altenheim in Kleve vermisst / Polizei, Feuerwehr und Suchhunde im Einsatz"

(siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/6187372)

vermisst gemeldete 85-Jährige aus einem Altenheim in Kleve wurde durch einen Polizeibeamten, der sich auf dem Heimweg befand und von der Vermisstenlage wusste, kurz vor der Rheinbrücke Kleve-Emmerich auf dem Gehweg gesehen und den Fahndungskräften übergeben. Durch diese wurde die unverletzte Frau zum Altenheim zurückgebracht. Die Polizei bedankt sich bei allen eingesetzten Kräften der Feuerwehr Kleve und von ISAR-Germany für die tatkräftige Unterstützung! (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell