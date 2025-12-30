Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Mitarbeiter einer Tankstelle mit Waffe bedroht: Unbekannter Täter erbeutet Bargeld

Uedem (ots)

Am Montag (29. Dezember 2025) betrat gegen 20:00 Uhr ein bislang unbekannter männlicher Täter den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Molkereistraße in Uedem. Dort richtete der Täter eine Pistole auf den Mitarbeiter der Tankstelle und forderte diesen auf, ihm das Bargeld aus der Kasse zu übergeben. Dieser Forderung kam der Mitarbeiter nach. Der Täter entfernte sich im Anschluss mit der Tatbeute, welche im hohen dreistelligen Bargeldbereich lag, vom Tankstellengelände. Weitere Personen wurden durch den Täter nicht gefährdet. Anhand einer Zeugenaussage und den Bildern einer Videoüberwachungskamera kann der Täter wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 175 bis 180 cm groß - sprach fließend deutsch - schwarze Jacke, Hose, Schuhe, Handschuhe und Gesichtsbedeckung

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell