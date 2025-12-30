Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Tochter verursacht Verkehrsunfall in Elten

Verdacht auf Alkohol und Drogen

Vater gibt sich erfolglos als Unfallverursacher aus

Emmerich am Rhein (ots)

Am Montag (29. Dezember 2025) kam es gegen 20:25 Uhr an der Zevenaarer Straße in Emmerich am Rhein zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Eine 37-jährige Frau aus Arnheim in den Niederlanden war mit ihrem VW Polo gegen einen geparkten Wagen gefahren. Beide Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit. Zunächst hatte sich der Vater der Unfallverursacherin bei den eingesetzten Polizeibeamten als Fahrer des Unfallfahrzeuges ausgegeben. Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten oder unmittelbar danach die Unfallstelle erreichten, konnten jedoch eindeutig die 37-Jährige als Fahrerin benennen. Sie selbst hatte den Vater angerufen und dieser war vor Eintreffen der Polizei an der Unfallstelle erschienen. Bei der Fahrerin wurde aufgrund von Alkoholgeruch ein Atemalkohol-Vortest durchgeführt, der positiv ausfiel. Darüber hinaus ergab sich der Verdacht auf vorherigen Drogenkonsum, der daraufhin durchgeführte Test verlief ebenfalls positiv. Daher wurden der Unfallverursacherin entsprechende Blutproben entnommen. (sp)

