Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Bargeld entwendet: Unbekannte Täter brechen in Ladenlokal ein

Geldern (ots)

In der Zeit von Sonntag (28. Dezember 2025), 15:00 Uhr und Montag (29. Dezember 2025), 08:50 Uhr brachen unbekannte Täter in das Ladenlokal eines Sonnenstudio ein. Der oder die Täter beschädigten an der Annastraße in Geldern eine Tür und drangen so in die Räumlichkeiten ein. Dort entwendeten die Täter einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Zeugen melden sich bitte unter 02831 1250 bei der Kripo Geldern. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell