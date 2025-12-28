POL-BOR: Bocholt - Pkw beschädigt
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Barloer Weg;
Tatzeit: 26.12.2025, zwischen 12.40 Uhr und 21.10 Uhr;
Die Fensterscheibe eines Pkw eingeschlagen haben bislang unbekannte Täter in Bocholt. Das Auto parkte am zweiten Weihnachtstag zwischen 12.40 Uhr und 21.10 Uhr auf einem Parkplatz am St. Agnes Hospital. Der Unbekannte beschädigte die hintere linke Fensterscheibe. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (jh)
