POL-BOR: Bocholt - In ein Wohnhaus eingebrochen

Isselburg (ots) - Tatort: Isselburg, Usambaraweg; Tatzeit: 27.12.2025, zwischen 13.00 Uhr und 21.00 Uhr; Widerrechtlich in ein Wohnhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Isselburg. Die Einbrecher verschafften sich am Samstag auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu dem Haus am Usambaraweg. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise erbittet das ...

