POL-BOR: Bocholt - In ein Wohnhaus eingebrochen
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Fürstenbergweg;
Tatzeit: 26.12.2025, zwischen 13.30 Uhr und 18.15 Uhr;
Schmuck und ein Handy entwendet haben bislang unbekannte Täter aus einem Wohnhaus in Bocholt. Die Unbekannten verschafften sich am zweiten Weihnachtstag zwischen 13.30 Uhr und 18.15 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Objekt am Fürstenbergweg. Der Zutritt gelang den Einbrechern durch den Keller. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (jh)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell