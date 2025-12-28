PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - In Wohnhaus eingebrochen

Isselburg (ots)

Tatort: Isselburg, Usambaraweg;

Tatzeit: 27.12.2025, zwischen 13.00 Uhr und 21.00 Uhr;

Widerrechtlich in ein Wohnhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Isselburg. Die Einbrecher verschafften sich am Samstag auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu dem Haus am Usambaraweg. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

