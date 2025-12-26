POL-BOR: Schöppingen - Diebe stehlen Geld
Schöppingen (ots)
Tatort: Schöppingen, Feuerstiege;
Tatzeit: 23.12.2025, zwischen 15.30 Uhr und 16.00 Uhr;
Unbekannte haben in einem Geschäft in Schöppingen eine Geldkassette gestohlen. Zu der Tat in den Räumlichkeiten an der Feuerstiege kam es am Dienstag zwischen 15.30 Uhr und 16.00 Uhr. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell