POL-BOR: Schöppingen - Diebe stehlen Geld

Reken (ots) - Tatort: Bahnhof Reken, Hedwigstraße; Tatzeit: zwischen 24.12.2025, 14.00 Uhr, und 25.12.2025, 12.55 Uhr; Bei einem Einbruch haben Unbekannte in Bahnhof Reken zwischen Mittwoch- und Donnerstagnachmittag Schmuck und Bargeld entwendet. Die Täter waren mit Gewalt in ein Wohnhaus an der Hedwigstraße eingedrungen: Sie hatten sich dazu an der Terrassentür zu schaffen gemacht. Die Polizei bittet um Hinweise an ...

mehr