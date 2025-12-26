POL-BOR: Heiden - Schmuck aus Haus entwendet

Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Werther Straße; Unfallzeit: 23.12.2025, 21.55 Uhr; Angefahren hat ein Unbekannter am Dienstagabend einen Jugendlichen in Bocholt. Dieser querte gegen 21.55 Uhr die Werther Straße mit seinem Pedelec, als ein Auto den Vorderreifen touchierte. Der Jugendliche erlitt leichte Verletzungen. Der Unbekannte sei nach einem kurzen Wortwechsel weitergefahren. Bei seinem Wagen habe es sich um ein ...

