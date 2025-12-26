POL-BOR: Heiden - Schmuck aus Haus entwendet
Heiden (ots)
Tatort: Heiden, Lammersfeld;
Tatzeit: 25.12.2025, zwischen 12.30 Uhr und 22.00 Uhr;
Eingebrochen sind Unbekannte am ersten Weihnachtsfeiertag in ein Wohnhaus in Heiden. Um in das Gebäude an der Straße Lammersfeld zu gelangen, hatten sie sich gewaltsam an einer Terrassentür zu schaffen gemacht. Die Täter stahlen Schmuck. Hinweise erbittet das zuständige Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell