Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelecfahrer leicht verletzt

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Werther Straße;

Unfallzeit: 23.12.2025, 21.55 Uhr;

Angefahren hat ein Unbekannter am Dienstagabend einen Jugendlichen in Bocholt. Dieser querte gegen 21.55 Uhr die Werther Straße mit seinem Pedelec, als ein Auto den Vorderreifen touchierte. Der Jugendliche erlitt leichte Verletzungen. Der Unbekannte sei nach einem kurzen Wortwechsel weitergefahren. Bei seinem Wagen habe es sich um ein kleines, älteres Fahrzeug gehandelt, das dunkel lackiert gewesen sei. Der Fahrer sei ein älterer Mann mit grauen Haaren gewesen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

