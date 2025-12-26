PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelecfahrer leicht verletzt

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Werther Straße;

Unfallzeit: 23.12.2025, 21.55 Uhr;

Angefahren hat ein Unbekannter am Dienstagabend einen Jugendlichen in Bocholt. Dieser querte gegen 21.55 Uhr die Werther Straße mit seinem Pedelec, als ein Auto den Vorderreifen touchierte. Der Jugendliche erlitt leichte Verletzungen. Der Unbekannte sei nach einem kurzen Wortwechsel weitergefahren. Bei seinem Wagen habe es sich um ein kleines, älteres Fahrzeug gehandelt, das dunkel lackiert gewesen sei. Der Fahrer sei ein älterer Mann mit grauen Haaren gewesen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 26.12.2025 – 12:17

    POL-BOR: Bocholt - Einbrecher scheitern

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt-Biemenhorst, Zum Waldschlösschen; Tatzeit: 23.12.2025, zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr; Unbekannte wollten am Dienstag tagsüber in ein Wohnhaus in Bocholt-Biemenhorst einbrechen. Die Täter machten sich mit Gewalt an zwei Terrassentüren zu schaffen. Sie gelangten jedoch nicht ins Innere des Hauses an der Straße Zum Waldschlösschen. Die Polizei bittet um Hinweise an das ...

    mehr
  • 26.12.2025 – 12:16

    POL-BOR: Bocholt - Vandalismus an Pkw

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Louis-Pasteur-Ring; Tatzeit: zwischen 22.12.2025, 15.00 Uhr, und 23.12.2025, 08.30 Uhr; Mutwillig beschädigt haben Unbekannte in Bocholt ein geparktes Auto. Die Täter schlugen das Beifahrerfenster des Wagens ein, der am Louis-Pasteur-Ring gestanden hatte. Zu der Tat kam es zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. ...

    mehr
  • 26.12.2025 – 12:15

    POL-BOR: Ahaus - Auf Kreuzung zusammengestoßen

    Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus, Adenauerring / Wüllener Straße; Unfallzeit: 23.12.2025, 18.50 Uhr; Beim Abbiegen kollidiert sind zwei Pkw am Dienstag in Ahaus. Eine 19-Jährige war gegen 18.50 Uhr mit ihrem Auto auf dem Adenauerring aus Richtung Vredener Dyk kommend unterwegs. Als die Ahauserin nach links in die Wüllener Straße abbiegen wollte, stieß sie mit dem Wagen einer 21-Jährigen zusammen: Die Nottulnerin ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren