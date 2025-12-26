POL-BOR: Bocholt - Vandalismus an Pkw
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Louis-Pasteur-Ring;
Tatzeit: zwischen 22.12.2025, 15.00 Uhr, und 23.12.2025, 08.30 Uhr;
Mutwillig beschädigt haben Unbekannte in Bocholt ein geparktes Auto. Die Täter schlugen das Beifahrerfenster des Wagens ein, der am Louis-Pasteur-Ring gestanden hatte. Zu der Tat kam es zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)
