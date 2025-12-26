PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Auf Kreuzung zusammengestoßen

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Adenauerring / Wüllener Straße;

Unfallzeit: 23.12.2025, 18.50 Uhr;

Beim Abbiegen kollidiert sind zwei Pkw am Dienstag in Ahaus. Eine 19-Jährige war gegen 18.50 Uhr mit ihrem Auto auf dem Adenauerring aus Richtung Vredener Dyk kommend unterwegs. Als die Ahauserin nach links in die Wüllener Straße abbiegen wollte, stieß sie mit dem Wagen einer 21-Jährigen zusammen: Die Nottulnerin hatte den Adenauerring in Gegenrichtung befahren. Die 19-Jährige und eine 22-jährige Beifahrerin der 21-Jährigen kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in circa fünfstelliger Höhe. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

