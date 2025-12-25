PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Pkw prallt gegen Strommast

Raesfeld (ots)

Gegen 18.40 Uhr ereignete sich in Raesfeld - Büskerhook ein Verkehrsunfall. Dabei prallte ein Pkw gegen einen Strommast. Infolge des Unfalls kommt es im Umfeld, insbesondere im Bereich Nettelhoff zu einem Stromausfall. Es wird nachberichtet. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken

