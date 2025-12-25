POL-BOR: Raesfeld - Pkw prallt gegen Strommast
Raesfeld (ots)
Gegen 18.40 Uhr ereignete sich in Raesfeld - Büskerhook ein Verkehrsunfall. Dabei prallte ein Pkw gegen einen Strommast. Infolge des Unfalls kommt es im Umfeld, insbesondere im Bereich Nettelhoff zu einem Stromausfall. Es wird nachberichtet. (sb)
