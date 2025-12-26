POL-BOR: Ahaus - Wohnräume durchsucht

Gronau (ots) - Aktuell ist die Polizei in Gronau in einem Einsatz zu dem es aufgrund einer familiären Auseinandersetzung gekommen ist. Im Zuge dieses Einsatzes wurde auch ein Hubschrauber der Polizei hinzugezogen. Kräfte der Polizei sind unter anderem im Bereich des Antonius Krankenhauses präsent. Es finden laufende Fahndungsmaßnahmen statt. Es besteht keine Gefährdungslage am Krankenhaus und für die Bevölkerung. ...

