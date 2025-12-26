PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Wohnräume durchsucht

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Von-Heyden-Straße;

Tatzeit: zwischen 22.12.2025, 17.10 Uhr, und 23.12.2025., 09.55 Uhr;

In ein Wohngebäude eingedrungen sind Unbekannte in der Nacht zum Dienstag an der Von-Heyden-Straße in Ahaus. Die Täter verschafften sich durch ein Fenster Zutritt und durchsuchten das Innere. Nach ersten Erkenntnissen verließen die Einbrecher den Tatort ohne Beute. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

