POL-BOR: Ahaus - Wohnräume durchsucht
Ahaus (ots)
Tatort: Ahaus, Von-Heyden-Straße;
Tatzeit: zwischen 22.12.2025, 17.10 Uhr, und 23.12.2025., 09.55 Uhr;
In ein Wohngebäude eingedrungen sind Unbekannte in der Nacht zum Dienstag an der Von-Heyden-Straße in Ahaus. Die Täter verschafften sich durch ein Fenster Zutritt und durchsuchten das Innere. Nach ersten Erkenntnissen verließen die Einbrecher den Tatort ohne Beute. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)
