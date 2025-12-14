PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNW: Einbruch in Wohnhaus

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 12.12.25 im Zeitraum von 17:30 Uhr bis 22:45 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Wolfsburgstraße in 67433 Neustadt/W. ein. Hierzu wurde die Kellertür des Anwesens aufgehebelt und im Anschluss einige Räumlichkeit nach Wertgegenständen durchsucht. Letztlich wurde Schmuck im Wert von circa 500 Euro entwendet. Die Polizei Neustadt/W. bittet nun um Zeugenhinweise zur Aufklärung der Tat.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

F. Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

