Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Einbruch in Wohnhaus
Neustadt/Weinstraße (ots)
Am 12.12.25 im Zeitraum von 17:30 Uhr bis 22:45 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Wolfsburgstraße in 67433 Neustadt/W. ein. Hierzu wurde die Kellertür des Anwesens aufgehebelt und im Anschluss einige Räumlichkeit nach Wertgegenständen durchsucht. Letztlich wurde Schmuck im Wert von circa 500 Euro entwendet. Die Polizei Neustadt/W. bittet nun um Zeugenhinweise zur Aufklärung der Tat.
