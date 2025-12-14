PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf nach Steinewerfer

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 13.12.25 gegen 14:36 Uhr konnte durch einen Verkehrsteilnehmer zwei Personen auf einer Brücke, welche über die B38 zwischen der Anschlussstelle Neustadt/W.-Nord und dem Kreisverkehr führt, erkannt werden. Die Personen warfen hierbei einen Stein auf die Fahrbahn, ohne ein Fahrzeug zu treffen. Eine umgehend durchgeführte Fahndung nach den Personen verlief negativ. Die bislang unbekannten Täter waren laut dem Mitteiller mit Fahrrädern unterwegs. Personen, welche sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben könne, werden gebeten, sich mit der Polizei Neustadt/W. in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

F. Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

