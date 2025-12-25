POL-BOR: Gronau - Aktueller Polizeieinsatz beendet
Gronau (ots)
Der polizeiliche Einsatz in Gronau ist beendet. Es bestand zu keiner Zeit Gefahr für die Bevölkerung. Es wird nachberichtet. (sb)
