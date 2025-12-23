Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß-Reken - Diebe entwenden Kupfer

Reken (ots)

Tatort: Groß-Reken, Telgerkamp;

Tatzeit: zwischen 15.12.2025, 06.00 Uhr und 22.12.2025, 13.30 Uhr;

Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen dem 15.12.2025, 06.00 Uhr und 22.12.2025, 13.30 Uhr, Kupfer-Starkstrom-Kabel von einem Betriebsgelände an der Straße Telgerkamp in Groß-Reken. Die Einbrecher öffneten gewaltsame einen Zaun und gelangten so auf das Gelände. Dort entwendeten sie vier Kabeltrommeln mit jeweils etwa 500 Meter Kupferkabel. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Diese nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter der Telefonnummer (02861) 9000 entgegen. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell