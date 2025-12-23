Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Pkw mutwillig zerkratzt

Borken (ots)

Tatort: Borken, Neue Kämpe;

Tatzeit: zwischen 20.12.2025, 18.00 Uhr und 22.12.2025, 14.00 Uhr;

Einen roten Fiat 500 mutwillig beschädigt hat ein bislang unbekannter Täter in Borken. Das Auto stand zwischen Samstagabend und Montagmittag an der Straße Neue Kämpe in Richtung Hohenfriedeberger Straße. Dort zerkratzte der Unbekannte den Pkw an der rechten Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell