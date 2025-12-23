POL-BOR: Borken - Nachtragsmeldung zum Polizeieinsatz mit Hubschrauber

Stadtlohn (ots) - Unfallort: Stadtlohn, Wenningfeld; Unfallzeit: 21.12.2025, zwischen 08.30 Uhr 16.00 Uhr; Einen blauen Audi beschädigt hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Stadtlohn. Das Auto parkte am Sonntag zwischen 08.30 Uhr und 16.00 Uhr auf dem Parkplatz einer Flugschule an der Straße Wenningfeld. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug hinten links an der Stoßstange und entfernte sich, ohne seinen ...

