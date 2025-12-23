POL-BOR: Borken - Nachtragsmeldung zum Polizeieinsatz mit Hubschrauber
Borken (ots)
Der Einsatz unter Beteiligung eines Polizeihubschraubers im Bereich Borken ist beendet. Eine vermisste Person aus Borken konnte wohlbehalten angetroffen werden. (sb)
