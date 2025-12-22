PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Vom Diebesgut zur guten Tat: Süßigkeiten-Spende zur Weihnachtszeit

Gronau (ots)

Kurz vor dem dritten Advent kehrte Kriminalhauptkommissar a.D. Manfred Lenz an seine ehemalige Dienststelle, das Kriminalkommissariat in Gronau, zurück - diesmal jedoch in besonderer Mission: als erster Vorsitzender der Tafel Gronau e.V., für die er in der Adventszeit Lebensmittelspenden für bedürftige Menschen in der Dinkelstadt entgegennimmt.

Passend zur Weihnachtszeit erhielt Lenz einen Anruf von seiner früheren Dienststelle. In einem Ermittlungsverfahren hatte die Staatsanwaltschaft entschieden, dass sichergestellte Lebensmittel "verwertet" werden dürfen. Dabei handelte es sich um Schokolade, Kaugummis und andere haltbare Süßigkeiten, die Zollbeamte vor einigen Wochen in einem Fahrzeug fanden und die Polizei sicherstellte. Der Fahrer des Wagens reiste aus den Niederlanden ein und konnte keine Angaben zur Herkunft der Leckereien machen. Da sie vermutlich aus Diebstahlshandlungen stammten, fiel die Entscheidung, die Lebensmittel der Tafel Gronau zur Verfügung zu stellen. Die Übergabe wurde vom Kriminalkommissariat Gronau organisiert.

So kamen die Asservate auf direktem Weg zur Tafel Gronau. "Vielen Dank für die Spende. Sie kommt gerade zur richtigen Zeit und wird direkt an bedürftige Menschen in unserer Stadt weitergegeben", bedankte sich Manfred Lenz. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
