POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Einbruch in Einfamilienhaus
Ahaus (ots)
Tatort: Ahaus-Alstätte, Deventer Weg;
Tatzeit: 20:12:2025, zwischen 15.30 Uhr und 18.00 Uhr;
In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Deventer Weg in Ahaus-Alstätte. Am Samstagnachmittag zwischen 15.30 Uhr und 18.00 Uhr machten sich die Einbrecher gewaltsam an einem Fenster zu schaffen und gelangten so in das Innere des Wohnhauses. Die Unbekannten durchwühlten sämtliche Räume und Schränke und entwendeten Schmuck. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
