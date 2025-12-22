PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Alkohol und Drogen im Verkehr - Polizei zieht Wochenbilanz

Kreis Borken (ots)

Mit 2,76 Promille war ein Pkw-Fahrer in Vreden unterwegs. Eine Zeugin beobachtete, wie der Mann alkoholisiert ein Tankstellengelände verließ und informierte die Polizei.

Die Beamten trafen den Fahrer an. Er war stark alkoholisiert und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Auf den Mann kommen nun erhebliche Konsequenzen zu.

In der vergangenen Woche stoppten die Einsatzkräfte der Polizei insgesamt 22 Verkehrsteilnehmer, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen am Straßenverkehr teilgenommen hatten. In allen Fällen wurde den Fahrern eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Die Beamten leiteten entsprechende Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Im Einzelnen:

Im Nordkreis registrierte die Polizei neben dem genannten Fall aus Vreden einen Alkoholverstoß in Legden, einen in Gronau und einen in Ahaus. In Ahaus stand ein Verkehrsteilnehmer unter dem Einfluss von Drogen und in Gronau elf.

Im Südkreis fuhr jeweils ein Verkehrsteilnehmer in Bocholt und Velen unter dem Einfluss von Alkohol ein Fahrzeug. In Bocholt und in Isselburg stoppten die Beamten in zwei Fällen Verkehrsteilnehmer, die unter Drogen ein Fahrzeug führten.

Die Polizei appelliert erneut eindringlich: Hände weg von Alkohol und Drogen! Wer im Straßenverkehr berauscht ein Fahrzeug führt, bringt sich und andere in Gefahr - unabhängig davon, ob man mit dem Auto, dem Pedelec, dem Fahrrad oder einem E-Scooter unterwegs ist. Bereits geringe Mengen können die Fahrtüchtigkeit erheblich beeinträchtigen und zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr führen. Es drohen empfindliche Strafen oder der Verlust der Fahrerlaubnis. In vielen Fällen wird eine medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) erforderlich. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 21.12.2025 – 11:59

    POL-BOR: Vreden - Versuchter Einbruch - Zeugin stört Täter bei Tatausführung

    Vreden (ots) - Tatort: Vreden, Ottensteiner Straße; Tatzeit: 20.12.2025, 04.55 Uhr; In der Nacht zum Samstag kam es zu einem versuchten Einbruch in einen Discounter an der Ottensteiner Straße in Vreden. Der bislang unbekannte Täter wurde gegen 04.55 Uhr offenbar durch eine aufmerksame Zeugin bei der Tatausführung gestört und flüchtete unerkannt. Nach derzeitigem ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 11:57

    POL-BOR: Stadtlohn - Diebe entwenden Kupfer

    Stadtlohn (ots) - Tatort: Stadtlohn, Hölderlinstraße; Tatzeit: zwischen 18.12.2025, 10.00 Uhr und 19.12.2025, 11.00 Uhr; Kupferkabel entwendet haben bislang unbekannte Täter von einem ehemaligen Produktionsgelände an der Hölderlinstraße in Stadtlohn. Die 40 mm dicken Kabel waren zuvor im Zuge von Umbaumaßnahmen aus einer Halle ausgebaut und hinter dieser, unmittelbar neben dem Zaun des Geländes, abgelegt worden. ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 11:56

    POL-BOR: Isselburg - Einbruch in Vereinsheim des Angelsportvereins

    Isselburg (ots) - Tatort: Isselburg-Werth, Binnenstraße; Tatzeit: zwischen 10.12.2025 und 20.12.2025; In das Vereinsheim des Angelsportvereins Anholt an der Binnenstraße eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in den zurückliegenden zehn Tagen. Die Einbrecher beschädigten den Maschendrahtzaun des Grundstücks und verschafften sich gewaltsam Zugang zum Gelände. An der Gartentür sowie an zwei Eingangstüren des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren