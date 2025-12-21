Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Diebe entwenden Kupfer

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Hölderlinstraße;

Tatzeit: zwischen 18.12.2025, 10.00 Uhr und 19.12.2025, 11.00 Uhr;

Kupferkabel entwendet haben bislang unbekannte Täter von einem ehemaligen Produktionsgelände an der Hölderlinstraße in Stadtlohn. Die 40 mm dicken Kabel waren zuvor im Zuge von Umbaumaßnahmen aus einer Halle ausgebaut und hinter dieser, unmittelbar neben dem Zaun des Geländes, abgelegt worden.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hölderlinstraße beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat oder zum Verbleib der Kupferkabel geben können, sich bei der Kripo Ahaus, Tel. (02561) 9260 zu melden. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell