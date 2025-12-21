Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Einbruch in Vereinsheim des Angelsportvereins

Isselburg (ots)

Tatort: Isselburg-Werth, Binnenstraße;

Tatzeit: zwischen 10.12.2025 und 20.12.2025;

In das Vereinsheim des Angelsportvereins Anholt an der Binnenstraße eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in den zurückliegenden zehn Tagen. Die Einbrecher beschädigten den Maschendrahtzaun des Grundstücks und verschafften sich gewaltsam Zugang zum Gelände. An der Gartentür sowie an zwei Eingangstüren des Vereinsheims wurden deutliche Hebelspuren festgestellt. Eine der Eingangstüren stand offen. Auch im Inneren des Gebäudes wurde eine weitere verschlossene Tür durch Werkzeug beschädigt. Zudem fanden die Polizeibeamten in unmittelbarer Nähe der Eingangstüren sowie im Garten Einbruchswerkzeug. Nach ersten Erkenntnissen wurden offenbar keine Gegenstände entwendet.

Die Polizei bittet Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Binnenstraße, insbesondere entlang des Fuß- und Radweges am Vereinsheim, gemacht haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich bei der Polizei in Bocholt, Tel. (02871) 2990 zu melden. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell