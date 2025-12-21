Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Versuchter Einbruch - Zeugin stört Täter bei Tatausführung

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Ottensteiner Straße;

Tatzeit: 20.12.2025, 04.55 Uhr;

In der Nacht zum Samstag kam es zu einem versuchten Einbruch in einen Discounter an der Ottensteiner Straße in Vreden. Der bislang unbekannte Täter wurde gegen 04.55 Uhr offenbar durch eine aufmerksame Zeugin bei der Tatausführung gestört und flüchtete unerkannt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchte der Täter, durch ein Fenster des Gebäudes in das Objekt einzudringen. Das Fenster war gesplittert, am Rahmen konnten deutliche Hebelspuren festgestellt werden. Eine Zeugin gab an, mit dem Fahrrad von hinten an das Objekt herangefahren zu sein, als ihr plötzlich ein Mann rennend entgegenkam. Der Täter wird als groß und schlank beschrieben, trug komplett schwarze Kleidung sowie vermutlich einen Hoodie mit Kapuze. In den Händen hielt er offenbar Werkzeug, darunter mutmaßlich ein Brecheisen. Der Mann flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Karl-Benz-Straße in Richtung eines Reifenhandels. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg.

Die Polizei bittet weitere Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, sich bei der Kripo in Ahaus, Tel. (02561) 9260 zu melden. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell