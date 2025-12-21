PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Versuchter Einbruch - Zeugin stört Täter bei Tatausführung

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Ottensteiner Straße;

Tatzeit: 20.12.2025, 04.55 Uhr;

In der Nacht zum Samstag kam es zu einem versuchten Einbruch in einen Discounter an der Ottensteiner Straße in Vreden. Der bislang unbekannte Täter wurde gegen 04.55 Uhr offenbar durch eine aufmerksame Zeugin bei der Tatausführung gestört und flüchtete unerkannt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchte der Täter, durch ein Fenster des Gebäudes in das Objekt einzudringen. Das Fenster war gesplittert, am Rahmen konnten deutliche Hebelspuren festgestellt werden. Eine Zeugin gab an, mit dem Fahrrad von hinten an das Objekt herangefahren zu sein, als ihr plötzlich ein Mann rennend entgegenkam. Der Täter wird als groß und schlank beschrieben, trug komplett schwarze Kleidung sowie vermutlich einen Hoodie mit Kapuze. In den Händen hielt er offenbar Werkzeug, darunter mutmaßlich ein Brecheisen. Der Mann flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Karl-Benz-Straße in Richtung eines Reifenhandels. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg.

Die Polizei bittet weitere Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, sich bei der Kripo in Ahaus, Tel. (02561) 9260 zu melden. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 21.12.2025 – 11:57

    POL-BOR: Stadtlohn - Diebe entwenden Kupfer

    Stadtlohn (ots) - Tatort: Stadtlohn, Hölderlinstraße; Tatzeit: zwischen 18.12.2025, 10.00 Uhr und 19.12.2025, 11.00 Uhr; Kupferkabel entwendet haben bislang unbekannte Täter von einem ehemaligen Produktionsgelände an der Hölderlinstraße in Stadtlohn. Die 40 mm dicken Kabel waren zuvor im Zuge von Umbaumaßnahmen aus einer Halle ausgebaut und hinter dieser, unmittelbar neben dem Zaun des Geländes, abgelegt worden. ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 11:56

    POL-BOR: Isselburg - Einbruch in Vereinsheim des Angelsportvereins

    Isselburg (ots) - Tatort: Isselburg-Werth, Binnenstraße; Tatzeit: zwischen 10.12.2025 und 20.12.2025; In das Vereinsheim des Angelsportvereins Anholt an der Binnenstraße eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in den zurückliegenden zehn Tagen. Die Einbrecher beschädigten den Maschendrahtzaun des Grundstücks und verschafften sich gewaltsam Zugang zum Gelände. An der Gartentür sowie an zwei Eingangstüren des ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 11:54

    POL-BOR: Heek - Unfallverursacher flüchtet

    Heek (ots) - Unfallort: Heek, Gleisweg; Unfallzeit: 19.12.2025, zwischen 15.00 Uhr und 15.30 Uhr; Nach einem Unfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer am Gleisweg in Heek. Auf dem Parkplatz eines Discounters hatte er am Freitagnachmittag zuvor einen grauen Passat angefahren und hinten links beschädigt. Der Wagen hatte dort zwischen 15.00 Uhr und 15.30 Uhr gestanden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren