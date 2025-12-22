PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - In Wohnung eingebrochen

Borken (ots)

Tatort: Borken, Am Geelen Graben;

Tatzeit: zwischen 19.12.2025, 20.00 Uhr und 21.12.2025, 13.00 Uhr;

Widerrechtlich in eine Wohnung eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Borken. Die Einbrecher verschafften sich zwischen Freitagabend und Sonntagmittag Zutritt zu der Wohnung im Mehrfamilienhaus am Geelen Graben. Die Einbrecher drangen gewaltsam durch die Wohnungstür ein und durchwühlten Schubladen und Schränke. Entwendet wurde unter anderem Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

