POL-BOR: Borken - In Wohnung eingebrochen

Kreis Borken (ots) - Mit 2,76 Promille war ein Pkw-Fahrer in Vreden unterwegs. Eine Zeugin beobachtete, wie der Mann alkoholisiert ein Tankstellengelände verließ und informierte die Polizei. Die Beamten trafen den Fahrer an. Er war stark alkoholisiert und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Auf den Mann kommen nun erhebliche Konsequenzen zu. In der ...

mehr