Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Zwei Autos aufgebrochen und durchwühlt

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Bahnhofstraße / Königstraße;

Tatzeit: 21.12.2025, zwischen 18.20 Uhr und 23.05 Uhr;

Unbekannte Täter brachen am Samstagabend in Ahaus zwei Pkw auf. Die Taten ereigneten sich zwischen 18.20 Uhr und 23.05 Uhr an der Bahnhofstraße sowie an der Königstraße. An der Bahnhofstraße schlugen die Täter die Scheiben eines schwarzen Daimler Chrysler ein und entwendeten Bargeld sowie persönliche Gegenstände. An der Königstraße beschädigten sie die Scheiben eines weißen VW UP und durchwühlten den Innenraum. Beute machten die Täter dort nicht. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

