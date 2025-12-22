POL-BOR: Stadtlohn - Unfallflucht begangen
Stadtlohn (ots)
Unfallort: Stadtlohn, Wenningfeld;
Unfallzeit: 21.12.2025, zwischen 08.30 Uhr 16.00 Uhr;
Einen blauen Audi beschädigt hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Stadtlohn. Das Auto parkte am Sonntag zwischen 08.30 Uhr und 16.00 Uhr auf dem Parkplatz einer Flugschule an der Straße Wenningfeld. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug hinten links an der Stoßstange und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
