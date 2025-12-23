POL-BOR: Borken - Polizeieinsatz mit Hubschrauber

Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Bahnhofstraße / Königstraße; Tatzeit: 21.12.2025, zwischen 18.20 Uhr und 23.05 Uhr; Unbekannte Täter brachen am Samstagabend in Ahaus zwei Pkw auf. Die Taten ereigneten sich zwischen 18.20 Uhr und 23.05 Uhr an der Bahnhofstraße sowie an der Königstraße. An der Bahnhofstraße schlugen die Täter die Scheiben eines schwarzen Daimler Chrysler ein und entwendeten Bargeld sowie persönliche ...

mehr