PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Polizeieinsatz mit Hubschrauber

Borken (ots)

Derzeit läuft ein polizeilicher Einsatz unter Beteiligung eines Polizeihubschraubers im Bereich Borken. Es besteht keinerlei Gefahr für die Bevölkerung.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 10:00

    POL-BOR: Stadtlohn - Unfallflucht begangen

    Stadtlohn (ots) - Unfallort: Stadtlohn, Wenningfeld; Unfallzeit: 21.12.2025, zwischen 08.30 Uhr 16.00 Uhr; Einen blauen Audi beschädigt hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Stadtlohn. Das Auto parkte am Sonntag zwischen 08.30 Uhr und 16.00 Uhr auf dem Parkplatz einer Flugschule an der Straße Wenningfeld. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug hinten links an der Stoßstange und entfernte sich, ohne seinen ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 09:58

    POL-BOR: Ahaus - Zwei Autos aufgebrochen und durchwühlt

    Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Bahnhofstraße / Königstraße; Tatzeit: 21.12.2025, zwischen 18.20 Uhr und 23.05 Uhr; Unbekannte Täter brachen am Samstagabend in Ahaus zwei Pkw auf. Die Taten ereigneten sich zwischen 18.20 Uhr und 23.05 Uhr an der Bahnhofstraße sowie an der Königstraße. An der Bahnhofstraße schlugen die Täter die Scheiben eines schwarzen Daimler Chrysler ein und entwendeten Bargeld sowie persönliche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren