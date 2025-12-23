Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Unfallflucht begangen

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus-Wüllen, Wüllener Straße;

Unfallzeit: 19.12.2025, zwischen 16.30 Uhr und 19.15 Uhr;

Einen grauen Hyundai angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Ahaus-Wüllen. Das Auto parkte am vergangenen Freitag zwischen 16.30 Uhr und 19.15 Uhr auf einem Parkplatz des Krankenhauses an der Wüllener Straße. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug hinten rechts am Stoßfänger und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

