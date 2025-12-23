PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Pkw beschädigt und davongefahren

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus-Alstätte, Thieweg;

Unfallzeit: 22.12.2025, zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr;

Einen grauen Kia angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Ahaus-Alstätte. Das Auto stand Montagvormittag auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße Thieweg. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug hinten mittig der Stoßstange und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

