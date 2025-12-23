POL-BOR: Borken-Weseke - Drei Pkw mutwillig beschädigt
Borken (ots)
Tatort: Borken-Weseke, Stegge;
Tatzeit: 22.12.2025, zwischen 18.15 Uhr und 22.55 Uhr;
Ein bislang unbekannter Täter beschädigte am Montagabend in Borken-Weseke drei geparkte Pkw. Die Fahrzeuge standen zwischen 18.15 Uhr und 22.55 Uhr in der Straße Stegge. Der Unbekannte schlug bei zwei Fahrzeugen die Frontscheibe und bei einem weiteren Auto die Heckscheibe mit einem Begrenzungspfosten ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Diese nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)
